Di Rubba firma l’impresa al Trofeo Reggiolo e si prende il titolo dopo un torneo intenso

Il talento del Circolo Ercole Caserta trionfa nell’Open da 1.500 €: percorso impeccabile con tre 2.4 battuti, oltre a un 2.6 e un 2.7

CASERTA (Pietro De Biasio) – Antonio Di Rubba (classifica 2.5) del Circolo Ercole Caserta conquista con autorevolezza la prima edizione del “Trofeo Reggiolo”, torneo Open limitato 2.4 con montepremi da 1.500 euro organizzato dal “Tennis Club Reggiolo” (Reggio Emilia) dal 20 settembre al 5 ottobre.

Dopo un avvio solido contro Gianmarco De Pietri (2.7) e Tommaso Dalbon (2.7), Di Rubba ha innalzato progressivamente il livello del suo tennis, superando negli ottavi Riccardo Parravicini (2.4) con un netto 6-3 6-2. Nei quarti ha poi avuto la meglio su Lorenzo Carbone (2.4) dopo una battaglia intensa chiusa al tie-break del secondo set (6-3 7-6), prima di piegare in semifinale Giulio Bonatti (2.6) con un perentorio 7-6 6-2.

In finale, contro il numero 2 del tabellone Giacomo Gobbi (2.4), il tennista casertano ha confermato solidità e lucidità tattica, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 e conquistando così il titolo con pieno merito. Un successo che suggella la crescita continua del giocatore casertano allenato dal maestro Pietro Martellotta, premiato per il lavoro, la passione e la perseveranza che da sempre lo contraddistinguono.

Complimenti arrivano dal presidente Bruno Petriccione, dallo staff tecnico, dai compagni di squadra, dai genitori e da tutti i tesserati del Circolo Ercole Caserta, orgogliosi per un trionfo che porta alto il nome del club anche fuori regione.