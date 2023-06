.

TEVEROLA/AVERSA – Un lutto scuote in queste ultime ore due comunità: Teverola ed Aversa. Si è spenta a soli 48 anni Diana Pommella. Lascia affranti dal dolore il marito Giuseppe Grappa, la mamma, i fratelli ed i parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani, 28 giugno, alle 10:00 muovendo dalla casa dell’estinta, in Teverola, per poi proseguire per la Parrocchia di San Giuseppe Operaio in Aversa