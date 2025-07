Disposto lo sgombero immediato del Royal Residence di PINETAMARE

Evacuazione totale

CASTEL VOLTURNO – Disposto lo sgombero del Royal Residence per gravi criticità strutturali e rischio per la salute pubblica

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha emesso un’ordinanza con effetto immediato per l’evacuazione del complesso residenziale “Royal Residence” situato in Via Darsena Occidentale, nella zona di Pinetamare. Il provvedimento si fonda su “condizioni strutturali fortemente compromesse, rischio elevato di incendio e pericoli per l’igiene collettiva”.

Il provvedimento è classificato come “urgente e indifferibile” e fa seguito a una lunga attività di monitoraggio e ispezione da parte dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico del Comune, che da tempo segnalavano la pericolosità dell’immobile.

Già oggetto di precedenti ordinanze, il Royal Residence era stato dichiarato non idoneo sotto il profilo antincendio nel settembre 2024, in seguito a un rogo che aveva messo in evidenza la mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi e della relativa segnalazione certificata di inizio attività. Ulteriori controlli avevano confermato numerose criticità: allagamenti nei seminterrati, impianti elettrici fuori norma, assenza di scale di emergenza, intonaci pericolanti e un quadro igienico-sanitario molto degradato.

Nel novembre 2022 era stata presentata una CILA-S per lavori di miglioramento energetico, ma le attività eseguite si sono rivelate minime e non hanno risolto le problematiche segnalate, né dal punto di vista della sicurezza strutturale né da quello della prevenzione incendi.

L’ordinanza sindacale impone l’evacuazione immediata di tutti gli abitanti, indipendentemente dal titolo di occupazione; vietato l’accesso all’intero stabile, salvo autorizzazione per personale tecnico specializzato. È stata inoltre ordinata la messa in sicurezza dell’area a cura della Polizia Municipale e del responsabile dell’Area Urbanistica, con i costi a carico del condominio. In caso di mancato sgombero volontario, potrà essere richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite la Prefettura.

La disposizione è stata notificata non solo ai residenti, ma anche alla Prefettura di Caserta, alla Questura, al Commissariato locale, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e ad altri enti incaricati della tutela della sicurezza pubblica.