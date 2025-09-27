“Disturba i pazienti, può parlare a bassa voce?” 26enne insulta infermiera e prende a schiaffi una dottoressa

La donna si è scagliata contro il personale sanitario che l’aveva rimproverata perché stava parlando al telefono a un volume troppo elevato, disturbando i pazienti

NAPOLI – Una donna di 26 anni è stata denunciata dai carabinieri dopo aver aggredito un’infermiera e una dottoressa dell’ospedale Monaldi a Napoli.

Un’infermiera avrebbe chiesto più volte alla 26enne al telefono di abbassare il volume della voce, in quanto si trovava nella sala d’attesa del nosocomio e stava dando fastidio agli altri pazienti.

I rimproveri hanno innescato la reazione violenta. La donna avrebbe risposto insultando l’infermiera, poi colpendo con uno schiaffo una dottoressa intervenuta per calmare gli animi. Dopo l’aggressione in ospedale sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a identificare e denunciare la 26enne.