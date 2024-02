Donna accusata di abusi edilizi. “Ma i lavori fatti tanti anni fa da un parente deceduto”

CASAGIOVE – La difesa della donna, rappresentata dal legale Bruno Moscatiello, contesta alla procura di Santa Maria Capua Vetere l’accusa di abusi edilizi in un’abitazione di Casagiove non per il fatto in sé, bensì per il momento in cui sarebbero avvenuti questi lavori e sulla persona che li avrebbe autorizzati.

La donna, infatti, residente in quella che è la casa di famiglia da generazioni, ha dichiarato di non aver compiuto nessuna modifica all’immobile negli ultimi anni.

Se una modifica c’è stata, infatti, questa sarebbe avvenuta molti anni fa, compiuta da un congiunto della donna, già deceduto.

Il processo, che si sta tenendo al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è ancora agli inizi, con l’udienza odierna rinviata per motivi tecnici legati alla notifica degli atti.