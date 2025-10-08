Donna armata di coltello semina il panico: fermata dai vigili urbani

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente si è concluso senza conseguenze gravi grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine

CAPODRISE – Grande spavento nella mattinata di ieri a Capodrise, dove una donna di 46 anni, in evidente stato confusionale, è stata vista aggirarsi con un coltello in mano per le vie del centro cittadino. L’episodio si è verificato in via Acconcia, nei pressi della chiesa situata nella zona centrale della città.



Diversi passanti, allarmati dalla scena, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Capodrise.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, è stato possibile avvicinare la donna senza che la situazione degenerasse. I vigili urbani sono riusciti a disarmarla e ad allontanare il pericolo, evitando che qualcuno potesse rimanere ferito.



La donna, che secondo quanto emerso non sarebbe nuova a episodi simili, è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata all’ospedale “Moscati” di Aversa, dove è stata sottoposta a una consulenza psichiatrica.

