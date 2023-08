Donna finisce fuori strada e dà di matto davanti a polizia e 118

L’incidente è avvenuto ieri sera.

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA. Prima è finita fuori strada, poi ha dato letteralmente di matto davanti a polizia e sanitari del 118 che erano lì giunti dopo l’incidente. E’ accaduto intorno alle 21 di ieri sera su Viale Carlo III, all’altezza della rotatoria che porta verso Recale. La donna alla guida, probabilmente, non ha curvato in tempo e l’incidente ha causato non pochi problemi alla circolazione veicolare.