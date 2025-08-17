Donna ha un malore, batte la testa e muore

La tragedia si è consumata stanotte. Inutili i soccorsi

CARINARO (f.b.) – Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità nella serata di ieri.

Una donna di 78 anni, F.C., è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione in via De Chirico. In tarda serata, intorno alle ore 22, si sono udite le sirene dell’ambulanza che hanno allertato il vicinato. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto un malore improvviso che l’ha fatta cadere, provocandole un trauma alla testa rivelatosi fatale. A indagare sull’accaduto sono stati i carabinieri della stazione di Gricignano, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I funerali si sono tenuti questo pomeriggio presso la chiesa di Sant’Eufemia, dove la comunità ha potuto stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.