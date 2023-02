LA FOTO. Muore maestra lanciandosi dal balcone di casa

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile tragedia, donna si lancia dal balcone di casa sotto gli occhi del figlio 12enne. Una scena sconvolgente quella avvenuta stamani a Casaluce, dove una giovane donna avrebbe deciso di lanciarsi nel vuoto. Si tratta di Antonella Ferraiuolo, 44 anni.

Il corpo è finito sulla strada in una pozza di sangue, i presenti hanno allertato i soccorsi ma non vi è stato nulla da fare, era deceduta sul colpo.

Ignote al momento le cause che avrebbero portato la donna a commettere tale estremo gesto. La salma è stata trasferita a medicina legale per l’autopsia, sul posto le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti di tiro. Comunità sotto shock.

donna lascia il marito Saverio e tre figli.