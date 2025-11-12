IL NOME. Donna tenta di uccidere il marito per gelosia: E’ GRAVISSIMO

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – Un dramma domestico scatenato dalla gelosia si è consumato ieri, martedì 11 novembre, in una abitazione di Santa Maria Capua Vetere, dove una donna di 40 anni di origine marocchina, Iman El Flissat, è stata arrestata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di tentato omicidio.

La lite, particolarmente accesa, sarebbe nata da questioni di gelosia tra la donna e il compagno, un 35enne anche lui di origine marocchina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel culmine della discussione la 40enne avrebbe afferrato un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri, colpendo ripetutamente l’uomo.

Uno dei fendenti, particolarmente violento, ha raggiunto il torace del 35enne. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta in condizioni gravissime. I medici lo hanno sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico: al momento il suo quadro clinico rimane critico e i sanitari lo considerano in pericolo di vita.

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno tratto in arresto la donna, che è stata condotta presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine proseguirà per accertare ogni dettaglio della drammatica vicenda.