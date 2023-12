Un malore le è stato fatale

CASAGIOVE – Una donna di 81 anni, Maria T., è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Francesco Petrarca.

I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lei da alcune ore e hanno lanciato l’allarme. I sanitari del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, molto probabilmente dovuto ad un malore.