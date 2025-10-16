Dopo l’addio di Piscitelli, salutano anche Michele Izzo e Francesca Marrandino

Insieme a loro abbandonano il partito della Meloni anche due probi viri su tre. E nei prossimi giorni ci saranno nuove defezioni

CASERTA (g.g.) – La clamorosa uscita di Alfonso Piscitelli da Fratelli d’Italia ha prodotto le prime conseguenze. Alcune delle persone a lui più vicine hanno deciso di seguirne l’esempio e di inviare al partito della Meloni le proprie lettere di dimissioni dalle cariche ricoperte e dallo status di iscritti.

Il primo a prendere la decisione di lasciare Fratelli d’Italia è stato Michele Izzo, responsabile provinciale del dipartimento elettorale di FdI e vicinissimo a Piscitelli, di cui è anche collaboratore istituzionale presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania.

“È stata un’esperienza che ha arricchito il mio bagaglio di vita – scrive Izzo – Con voi – continua rivolgendosi al presidente provinciale di FdI, Gimmi Cangiano – ho fatto un percorso caloroso che mi ha portato a relazionarmi in maniera splendida con molti di voi. Continuerò a farlo. Condivido il progetto politico del centrodestra da una vita, da quando molti dirigenti attuali, parlamentari e non, stavano ancora a scuola, venendo a lezione da me.“

Aggiunge Izzo, con un pizzico di ironia non troppo velata: “Le volpi – come disse Bettino Craxi rivolgendosi a Giulio Andreotti – prima o poi finiscono in pellicceria. Ma alla pellicceria, per la mia pelle, non è stata ancora concessa la licenza”.

“Il mio trentennale percorso politico e tecnico non finisce qui. Continuerò a essere me stesso, con la mia dignità e i miei valori di sempre.”

La conclusione è più morbida, quasi ecumenica: “Un abbraccio fortissimo a tutti voi. Chi vorrà seguirmi sa dove trovarmi: sulla strada dove mi porta il cuore.”

Esce anche Francesca Marrandino, di Aversa, componente eletta della direzione provinciale.

“Nel ringraziare l’avvocato per il percorso che abbiamo condiviso in questi anni – scrive la docente e avvocatessa di Aversa – vi auguro un buon proseguimento nei vostri lavori. Ritengo conclusa la mia esperienza con il partito FdI e – annuncia – rinuncio a tutti gli incarichi e alle nomine che mi sono state conferite e che ho onorato con sobrietà e senso di responsabilità.”

In uscita da Fratelli d’Italia anche due dei tre componenti del collegio dei probi viri, presieduto da Luigi Roma, candidato alle elezioni regionali, cirielliano e cangianiano di ferro, che ovviamente non si dimette.

Salutano invece, come si diceva, gli altri due componenti, anch’essi vicini ad Alfonso Piscitelli: l’avvocato Dario De Giglio di Caianello e Vincenzo Carfora di Arienzo.

Non si esclude che, nelle prossime ore o nei prossimi giorni, si possano registrare altri addii.