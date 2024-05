DRAMMA. 33enne prova a farla finita e si spara alla testa

SAN FELICE A CANCELLO – È in gravissime condizioni l’uomo di 33 anni residente a San Felice a Cancello che ieri, giovedì, ha tentato il suicidio, sparandosi un colpo alla testa con una pistola.

Fortunatamente il proiettile non ha colpito parti vitali, ma la ferita è molto critica.

Il giovane, in cura per alcuni problemi di salute, dovrebbe essere operato in queste ore all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.