DRAMMA. A 34 anni muore Simone, dipendente del tribunale di S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un giovane di 34 anni è deceduto questa mattina dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Si tratta di Simone Venditto, impiegato come assistente giudiziario presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La vicenda ha avuto inizio venerdì scorso, quando verso le 18 un’ambulanza è intervenuta presso l’abitazione della famiglia di Simone, a Gioia Sannitica. Inizialmente si era pensato a un malore di un familiare anziano, ma l’emergenza riguardava invece il giovane Simone.

Dopo un primo ricovero all’ospedale di Piedimonte Matese, il giovane è stato trasferito prima a quello di Aversa e successivamente alla clinica Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia. Nonostante i tentativi di salvare la sua vita, le sue condizioni sono precipitate fino al decesso avvenuto questa mattina.

La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha espresso oggi il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Simone. In una nota, il Presidente, i Consiglieri e tutti gli iscritti dell’organismo forense ricordano “la dedizione, la cortesia e la professionalità” espresse da Venditto nel suo lavoro quotidiano. Le condoglianze si estendono all’“immenso dolore” che ha colpito i familiari, i magistrati, i colleghi e gli amici del giovane scomparso.