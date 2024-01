Dramma a Capua. Poliziotto di 49 anni trovato morto nel letto

A farne la scoperta la moglie

CAPUA – Una tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Capua e la frazione di Sant’Angelo in Fortis. Un malore improvviso ha strappato alla vita e all’affetto dei cari il sovraintendentw Mirko bellone 48 anni, domani ne avrebbe compiuti 49, in servizio presso il commissariato di Viareggio. A trovarlo privo di vita nel letto è stata la mogli. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, 26 gennaio, nell’abitazione della coppia.

Quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lascia due figli: un bambino di 10 anni e una bambina più piccola.