Dramma al cimitero: trovato il cadavere di un uomo, si ipotizza il suicidio

25 Settembre 2025 - 12:40

Sul posto i Carabinieri

SESSA AURUNCA – Tragedia nel cimitero comunale di Sessa Aurunca. Poco fa è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, in circostanze che, secondo le prime indiscrezioni, farebbero pensare a un gesto estremo.

L’identità della vittima non è ancora nota. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Seguiranno aggiornamenti non appena emergeranno nuovi dettagli sull’identità dell’uomo e sulle cause del decesso.

