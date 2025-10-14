Dramma al Liceo Garofano di CAPUA. Studente 17enne investito prima della campanella: codice rosso e condizioni “serie”

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Non è possibile, per il momento, stabilire la dinamica dell’incidente

CAPUA – Uno studente del liceo Garofano di Capua è stato investito circ un’ora fa nei pressi dell’ingresso del noto istituto capuano. Si tratta F.C. 17 anni di Portico di Caserta.

La dinamica dell’incidente non è ancora nota, mentre si sa che il 17enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto in condizioni serie, in codice rosso, presso l’ospedale civile di Caserta.