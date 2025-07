DRAMMA IN AUTOSTRADA. Papà di 5 bambini ucciso nel drammatico incidente tra CAPUA E CASERTA NORD

CASERTA – Torniamo a parlare del grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, tra Capua e Caserta Nord, costato la vita ad Antonino De Stefano, 39 anni, originario di Ceppaloni.

L’uomo, padre di cinque figli – l’ultimo dei quali, come riferisce il quotidiano on line, Ottopagine. it, nato solo pochi mesi fa – lavorava per un’azienda di raccolta rifiuti con sede a Bonea, nel cuore della Valle Caudina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio si era fermato in corsia d’emergenza per un presunto problema alle gomme del mezzo su cui viaggiava.

In quel momento, sarebbe stato travolto da un camion in transito che ha colpito sia lui sia il veicolo fermo. L’impatto si è verificato all’altezza del chilometro 729+800 dell’autostrada Milano-Napoli, poco dopo le ore 16, e non ha lasciato scampo al 39enne.

Ad assistere legalmente i familiari della vittima – così come l’azienda per cui lavorava – sarà l’avvocato penalista Antonio Leone, noto nel foro di Santa Maria Capua Vetere. La famiglia si costituirà parte civile nelle eventuali fasi giudiziarie che seguiranno all’inchiesta sull’incidente.