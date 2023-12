IL NOME. Dramma in paese: trovato morto nel cortile di casa, indaga la polizia

A farne il ritrovamento è stato il fratello

CAPODRISE – Dramma, all’alba di questa mattina, in via Ciro Menotti, una traversa di via Retella a Capodrise. Un uomo di 60 anni, Francesco Rotondo, è stato trovato privo di vita all’interno del cortile della palazzina dove vive anche il fratello. A farne il ritrovamento è stato proprio quest’ultimo. All’arrivo dei soccorritori i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto si è portata anche una volante del vicino commissariato di Marcianise. Il corpo della vittima presentava alcune ferite e una sospetta frattura che potrebbe essere compatibile con un episodio accidentale, quale una caduta.