DRAMMA. L’operazione all’appendicite e poi la situazione precipita: muore ingegnere casertano

CASERTA – Si è spento ieri, 31 ottobre 2025, durante un trasferimento d’emergenza in eliambulanza verso un ospedale napoletano, Michele Martuscielli, ingegnere di 53 anni, molto conosciuto e stimato nell’intero matesino.

La vicenda ha avuto inizio circa una settimana fa, quando l’uomo era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico per appendicite. Successivamente era stato mantenuto in sedazione per favorire il decorso post-operatorio. In una prima fase, le condizioni dell’ingegnere avevano mostrato segnali positivi di risposta alle cure, per poi subire un improvviso peggioramento a livello respiratorio che aveva reso necessario il trasferimento ieri in una struttura specializzata di Napoli.

Proprio durante il volo dell’eliambulanza, però, si è verificato un arresto cardiaco che, nonostante i tentativi di rianimazione, si è rivelato fatale. Data la criticità delle condizioni del paziente, era stata attivata l’eliambulanza per rendere il trasporto più celere. È stato proprio durante la fase di volo, tuttavia, che si è verificato l’epilogo fatale: il cuore di Michele Martusciello ha cessato di battere, nonostante i tentativi di rianimazione.

Michele viene ricordato da tutti come un uomo di rara bontà: “Un anima buona, sempre educato e rispettoso del prossimo – raccontano chi gli ha voluto bene – un professionista capace che metteva la sua umanità al primo posto”.