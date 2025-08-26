DRAMMA. Muore a 46 anni mamma e insegnante casertana

MARCIANISE – La città di Marcianise è in lutto per la scomparsa di Caterina Maietta, insegnante amata e stimata, venuta a mancare a soli 46 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia. La sua dipartita ha provocato un profondo dolore nella comunità che l’ha conosciuta, non solo per la sua dedizione professionale, ma soprattutto per la sua umanità, il sorriso contagioso e la sua capacità di lasciare un segno positivo nei suoi studenti e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

Ad annunciare con grande tristezza la sua scomparsa sono il marito Alessandro, i figli Antonio e Viviana, la madre Filomena, i fratelli Carmine e Luigi, i suoceri Antonio e Filomena, insieme a tutti i familiari e i numerosi parenti.

Per dare l’ultimo saluto a Caterina, la camera ardente verrà allestita martedì, oggi, presso la Casa Funeraria Memoria in via Ippocrate di Kos n°4 (traversa via Santella) a Marcianise. Le esequie si terranno nello stesso giorno alle ore 16:00 presso la Chiesa Santa Maria Assunta dei Pagani.