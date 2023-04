DRAMMA NEL CASERTANO. Bimba muore a soli tre anni

Un terribile lutto che ha scosso tutta la comunità

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Terribile lutto, addio a Gaia Flagiello 3 anni. Una dolorosa e incomprensibile perdita, una bellissima e dolcissima bambina di soli 3 anni, Gaia che vola via, lasciando il padre Luigi e la madre Giuseppina, e tanti familiari nel dolore. I funerali si sono celebrati presso la Chiesa Maria SS Assunta a Lusciano. Tanti i presenti per dare l’ultimo saluto a questo meraviglioso angioletto, lacrime al passaggio della bara bianca e palloncini per dirle addio.