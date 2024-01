Dramma. Nel casertano per partecipare ad un evento, turista stroncato da un malore improvviso

Si trovava in paese con una comitiva per partecipare…

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Un malore improvviso avvenuto ieri pomeriggio in paese, ha strappato via la vita di un 74enne pugliese, di Manfredonia giunto a Trentola con una comitiva per partecipare a un evento. Quando si è sentito male all’ora di pranzo, inutili soccorsi per l’uomo non vi è stato nulla da fare.