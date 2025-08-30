IL NOME. Dramma nella notte a MADDALONI: infermiere precipita dal quarto piano e muore

30 Agosto 2025 - 11:23

Foto di repertorio

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale dove l’uomo era conosciuto non solo per la sua professione ma anche per la sua disponibilità e umanità

MADDALONI – Dramma nella notte in via Brecciame a Maddaloni, dove un uomo di 65 anni, Nicola De Luca, infermiere molto conosciuto in città, ha perso la vita precipitando dal quarto piano della propria abitazione.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra possibile, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i Carabinieri e il medico legale per i rilievi di rito. Dopo gli accertamenti, la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del gesto estremo, anche se le indagini proseguono per chiarire tutti i contorni della vicenda.

