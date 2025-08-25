DRAMMA. Uomo si toglie la vita a due passi dagli uffici della Regione Campania

CASERTA – Un uomo di circa cinquant’anni ha perso la vita oggi in una tragica caduta da un edificio nel quartiere del Centro Direzionale di Napoli. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in una delle torri della zona conosciuta come Isola G, non lontano dal palazzo Telecom.

Alcuni testimoni, che si trovavano casualmente nelle vicinanze, hanno assistito allo sfortunato evento e hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate rapidamente diverse auto della polizia e un’ambulanza con personale medico, purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano e il decesso è stato confermato. Le autorità hanno delimitato la zona per svolgere le indagini necessarie e chiarire le circostanze dell’accaduto.

L’identità della vittima non è stata ancora resa pubblica, in attesa di avvisare i parenti. L’area, solitamente vivace e frequentata da lavoratori e passeggeri, è rimasta scossa e in un insolito silenzio dopo questo triste episodio.