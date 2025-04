Droga ad AVERSA. Arrestato spacciatore di cocaina

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Nascondeva le dosi in un tombino di casa sua

AVERSA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 67 enne, originario di Aversa, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, durante un’attività volta al controllo del territorio hanno fermato l’uomo, già noto per i suoi precedenti in materia, a bordo della sua auto trovandolo in possesso di 5 dosi di cocaina, nascoste nella portiera della vettura, oltre ad una cospicua somma di banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita.

La perquisizione presso la sua abitazione hanno consentito di trovare ulteriori 11 dosi di cocaina, per un totale di circa 15 grammi, nascoste in un tombino dell’abitazione insieme ad un bilancino elettronico ed attrezzatura utile al confezionamento in dosi.

All’esito delle formalità, l’uomo è stato associato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.