DROGA. Blitz dei carabinieri: 3 arresti e 5 chili di marijuana sequestrati

L’attività di spaccio era diretta principalmente ad assuntori locali e gestita dal soggetto arrestato

SESSA AURUNCA – I carabinieri di Sessa Aurunca, su disposizione del gip di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto accusato, in concorso con altri, dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti commessi a Sessa Aurunca e zone limitrofe tra il 2021 ed il 2022.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai militari dell’Arma, hanno permesso l’attività di spaccio diretta principalmente ad assuntori locali e gestita dal soggetto arrestato. Le investigazioni, hanno consentito di documentare e chiarire le modalità degli acquisti dello stupefacente con il conseguente rinvenimento e sequestro di oltre 5 chili di marijuana e 25 grammi di hashish, individuare i luoghi dove avveniva lo spaccio ed identificare diversi assuntori, segnalati alla competente Autorità Amministrativa. Nel medesimo contesto investigativo venivano inoltre arrestati in flagranza di reato due soggetti per aver illegalmente coltivato e detenuto numerose piante di marjuana nonché deferito in stato di libertà altre tre persone per le medesime ipotesi delittuose.