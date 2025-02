Droga, cartucce e un giubbotto antiproiettile in macchina: ARRESTATO 31ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Cocaina e hashish all’interno dei mobili della cucina e in camera da letto

GRAZZANISE – Oltre a diversa varietà di droga, nella sua abitazione deteneva munizioni e un giubbotto antiproiettile con matricola tolta e completo di due piastre di protezione.

L’uomo, un 37enne di Grazzanise, ieri 31 gennaio, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, all’interno di alcuni mobili della cucina e della camera da letto, hanno rinvenuto e sequestrato complessivi gr. 7,51 di cocaina, complessivi gr. 11.98 di hashish, confezionato in diversi involucri, nonché 5 panetti, sempre di hashish, per un peso complessivo di gr. 503,06, marijuana per gr. 0,55, la somma contante di € 220,00, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un biglietto manoscritto riportante nomi e somme di denaro, presumibilmente riferibile alla contabilità dell’illecita attività di spaccio.

Nel corso della medesima perquisizione i carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato 26 cartucce calibro 9x 21, nonché 11 cartucce a salve e un giubbotto antiproiettile, in tinta mimetica, con matricola tolta e completo di due piastre di protezione.

L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari.