Droga e oltre 10mila euro in casa: guai per un 23enne casertano

CASERTA – Droga e una somma di denaro superiore ai diecimila euro sono stati trovati nella casa di un 23enne residente in via Trento, a Caserta. La scoperta è stata fatta dai Falchi della Polizia di Stato, impegnati in un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto 43,92 grammi di hashish, un coltello intriso della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati 10.100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.



Il pubblico ministero Nicola Camerlingo, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha convalidato il sequestro operato dalla Polizia, ritenendo che quanto rinvenuto costituisca il corpo del reato contestato.

Il giovane, al momento, risulta indagato a piede libero. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella rete di spaccio.