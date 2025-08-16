DROGA IN AUTO. Ecco dove ha provato a nasconderla per non farsi beccare dai carabinieri

SAN TAMMARO – Un 27enne di San Tammaro, già noto alla polizia per precedenti di droga, ha passato il Ferragosto in manette. I carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere lo hanno pizzicato mentre girava in macchina con un carico di droga nel giorno di festa.

Era mezzogiorno del 15 agosto quando i militari, notando i continui giri sospetti dell’auto in un paese semi-deserto per il ponte, hanno fermato il giovane. Nervoso e aggressivo durante il controllo, non ha potuto evitare la perquisizione.

Nascoste vicino al cambio della sua auto, le prove schiaccianti: 8 dosi di crack e 6 di cocaina, già confezionate per la vendita, nascoste all’interno del vano posto a lato della leva del cambio. Ora il pusher è ai domiciliari, in attesa di processo per spaccio. Un Ferragosto diverso dal previsto per chi credeva di approfittare della festa per fare affari.