Due cugine di 13 anni violentate dal branco, Zinzi: sì alla castrazione chimica

Il terribile episodio di Caivano e l’intervento del deputato.

CASERTA. “Vicinanza alle due cugine di 13 anni, vittime dell’abominevole stupro a Caivano, e alle loro famiglie. Non può esistere alcuna pietà per chi abusa di donne e bambini. La Lega, come annunciato dal vicepremier Salvini, porterà avanti con determinazione la proposta di legge per la sperimentazione, anche in Italia, della castrazione chimica per stupratori e pedofili”. Lo dichiara il deputato campano della Lega, Gianpiero Zinzi.