Due fratelli casertani a “C’è Posta per Te”: aperta la busta in extremis

Grazie all’intervento di Maria De Filippi

CASTEL VOLTURNO – Ieri, 1 marzo, a C’è Posta per Te, è andata in onda la storia di due fratelli di Castel Volturno, Raffaele e Antonio, che da oltre un anno non si parlavano a causa di conflitti legati alla malattia del padre e a un episodio avvenuto in occasione della sua morte, quando Anna, la moglie di Antonio, cacciò Cristina, la moglie di Raffaele. Durante l’incontro, la tensione è stata alta, con insulti tra le parti, tra cui “Sei sempre stata una vipera” rivolto da Anna a Cristina. Non sembrava esserci speranza di riconciliazione, ma Maria De Filippi e Raffaele hanno insistito affinché la situazione si concludesse positivamente. Alla fine, la busta è stata aperta e i quattro si sono abbracciati, con Maria che ha esortato a non litigare più e Antonio che ha risposto: “Tranquilla Maria, ci vediamo la settimana prossima”.

