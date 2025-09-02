Due vigili urbani presi a pugni in piazza. Fermato un uomo

Il fatto si è verificato nel pomeriggio odierno. L’aggressore è già noto alle forze dell’ordine

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SPARANISE – Un atto di violenza grave ai danni di due vigili urbani di Sparanise, Salvatore De Simone e il suo collega Luigi De Biasio.

Un uomo di Sparanise, già noto alle forze dell’ordine, ha parcheggiato di sbieco la sua auto, una Fiat di colore blu nei pressi della piazza principale, lasciandola lì è allontanandosi .I due vigili lo hanno rintracciato e a questo punto si è innescata la violenza: l’uomo, su cui grava, a quanto pare, anche la misura restrittiva del braccialetto elettronico, ha colpito con dei pugni i poliziotti municipali che, alla fine, sono riusciti a immobiluzzarlo, feemandolo, con l’assistenza del loro comandate Giovanni Fusco, accordo nel mentre sul.posto, con l’accusa di resistenza a pubblico uffuciale. Per i due vigili Salvatore De Simone e Luigi De Blasio solo lievi contusioni.