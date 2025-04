DUP e Bilancio Previsionale, “Bellona in Movimento” vota contro e annuncia possibili esposti alla Corte dei Conti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

COMUNICATO STAMPA

BELLONA – I sottoscritti Consiglieri Comunali, sigg.ri Maria Celeste Cafaro; Emma Aurilio; Dario Aurilio; Andrea Di Dario, componenti del Gruppo di opposizione “Bellona In Movimento”, in riferimento ed in merito alla deliberazione del Preventivo di Bilancio 2025-2027 e del DUP 2025-2027, osservano quanto segue:

La redazione del Bilancio di Previsione deve essere ispirata ai principi di veridicità, integrità ed attendibilità dei conti pubblici. La documentazione contabile messa a disposizione sembra però discostarsi e non poco da detti principi.

Desideriamo porre all’attenzione del Consiglio Comunale su quattro punti che riguardano voci di entrate.

“Sanzioni Amministrative Codice della Strada”.

I proventi da sanzioni amministrative previsti in bilancio per il 2025 ammontano ad euro 500.000,00, per il 2026 ad euro 570.000,00 e per il 2027 ad euro 600.000,00.

Il Revisore dei conti, nella relazione allegata al Bilancio, ritiene la quantificazione delle somme congrua, sulla scorta di una relazione versata in atti. E’ importante precisare che la richiesta di ostensione (Prot. Nr. 2765 del 20.03.2025) della relazione in argomento non è stata mai consegnata, invece, con enorme ritardo e dopo svariate sollecitazioni qualche giorno fa ci è stata recapitata una nota del Responsabile del settore Dott. Tommaso Sorgente che giustifica l’abnorme ammontare della previsione in oggetto con questa motivazione: “il dato inserito è stato formulato tenendo conto del potenziamento conseguente alle nuove assunzioni effettuate presso l’ufficio di Polizia Municipale dell’Ente”.

Appare opportuno rappresentare che gli accertamenti per violazioni al codice della strada per l’anno 2024 ammontano ad euro 157.606,05 di cui realmente incassati al 14.01.2025 euro 74.685,61.

Teniamo a ribadire che la relazione tecnica/contabile del Responsabile della Polizia Municipale Dott. Tommaso Sorgente, che non ci è stata fornita, avrebbe dovuto delineare invece in dettaglio le attività d’ufficio che consentono di realizzare gli obiettivi di entrata.

La relazione tecnico/contabile è un piano dettagliato della presenza della PM sul territorio, con presupposti sistemici ed operativi che portano a determinare un’entrata presso ché certa.

Ci si chiede, quindi, sulla base di quali presupposti è stata inserita una somma così elevata per l’anno 2025??? E su quali basi voi della Maggioranza avallate quella che è palesemente una evidente forzatura???

Agli scriventi sembra che le somme previste in entrata nel Bilancio di previsione 2025 – 2026 – 2027, alla voce previsioni di entrata per violazione del C.D.S., siano a dir poco azzardate e non suffragate da dati oggettivi!!!

Vi è mancanza, quindi, dei presupposti giuridici, tecnico contabili per l’iscrizione in bilancio delle corrispondenti previsioni di entrata e sussiste dubbio fondato che le previsioni di entrata per violazioni al c.d.s. siano state così inserite solo nel tentativo di far quadrare i conti.

Entrate da titoli abitativi (Proventi derivati da Permessi a Costruire e relative sanzioni)

La previsione delle entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni è la seguente:

anno 2025 euro 300.000,00

anno 2026 euro 400.000,00

anno 2027 euro 430.000,00

La relazione del Responsabile del Settore Prot. Nr.3310 del 04.04.2025, è a dir poco allarmante poiché, relativamente alle poste di entrata in argomento, sostiene che: “ha iniziato a prestare servizio per il Comune di Bellona solo in data 01.10.2024. Pertanto di difficile stima di proiezione da parte del sottoscritto, con rinvio al competente settore”.

Dunque, le previsioni in argomento sono letteralmente inventate proprio per quanto affermato dal Responsabile. L’inattendibilità della posta in entrata è, tra l’altro, confermata da quanto accaduto per il 2024:

PREVISISTI euro 300.000,00

ACCERTATI euro 40.000,00

INCASSATI euro 38.040,10

Ci si chiede, quindi, sulla base di quali dati sono state inserite le somme per gli anni 2025 -2026 e 2027? E su quali basi voi della Maggioranza avallate quello che è palesemente insussistente???

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche – Titolo 2.0101 Tipologia 101.

Questa voce di entrata riporta per l’anno 2025 una previsione di euro 1.164.760,55 !!! Riguardo a questo stanziamento abbiamo chiesto in data 21 Marzo 2025 con protocollo 2847 al Responsabile di Settore Dott. Tommaso Sorgente, il dettaglio del trasferimento con il relativo supporto giuridico. In concreto, quindi, abbiamo chiesto quale Amministrazione pubblica ha garantito al Comune di Bellona un trasferimento così importante.

Appare abnorme tale posta di entrata anche perché per l’anno 2024 per lo stesso titolo è stata stanziata la somma di euro 334.415,72 e per il 2023 la somma di euro 247.068,41, con una differenza di somme importanti!! Circa 750.000 euro.

Ad oggi, il Responsabile Dott. Tommaso Sorgente, solo dopo diverse sollecitazioni, ha fornito motivazioni vaghe non suffragate da alcun presupposto giuridico.

Ci è stata consegnata una sterile nota nella quale ci comunica che la somma di euro 1.164.760,55 inserita in bilancio è relativa a contributi dello Stato e trasferimento di somme dovute della regione Campania per utilizzo risorse comunali. G.R. 521/2017 . (piano degli interventi urgenti per la mitigazione e la crisi idrica). Nel caso di specie si fa riferimento all’attivazione del pozzo di Bellona.

A questo punto ci sorgono delle osservazioni consequenziali in relazione alla risposta del Responsabile del Settore finanziario Dott. Tomaso Sorgente:

Esiste una Convenzione che disciplina l’utilizzo del pozzo? Quali sono gli obblighi della Regione riportati nella Convenzione? Ad oggi quante note di richieste ristoro sono state inoltrate, atteso il lasso di tempo intercorso dai lavori? Qual è il Settore competente che ha inoltrato le richieste di ristoro, se esistono, presso il quale inoltrare la richiesta di esibizione documenti? Perché non ci esibite la corrispondenza tra Regione e Comune di Bellona?

Ad oggi il Responsabile del Settore Dott. Tommaso Sorgente ha fornito una semplice delibera di Giunta Regionale che parla esclusivamente di messa in esercizio del pozzo.

Dunque, al momento, riteniamo questa posta di entrata sia completamente infondata e, nel caso non venisse esibito il presupposto giuridico della convenzione con la regione, si agirà presso la Procura della Corte dei Conti.

Ci si chiede, quindi, sulla base di quali trasferimenti di Amministrazioni Pubbliche è stata inserita una somma così esorbitante? E su quali basi voi della Maggioranza avallate quello che non è comprovato da idonea documentazione???

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali –Titolo 4.0400 Tipologia 400

Questa voce di entrata riporta per l’anno 2025 una previsione di euro 701.900 !!!

Riguardo a questo stanziamento abbiamo chiesto in data 21/03/2025 con protocollo 2845 al Responsabile di Settore Dott. Tommaso Sorgente, il dettaglio dello stanziamento con il relativo supporto giuridico. In concreto, quindi, abbiamo chiesto il motivo per cui è stata prevista una somma maggiore rispetto al pluriennale che era di euro 503.616 .

Inoltre, non sono stati pubblicati bandi per l’alienazione di terreni o effettuate indagini di mercato per una quantificazione precisa della somma da inserire eventualmente in un bando.

Ad oggi, il suddetto Responsabile del settore Tommaso Sorgente, nonostante diverse sollecitazioni, ha fornito vacue motivazioni, in merito al bando dice “ è prevista la imminente pubblicazione del bando ”. Il bando di cui parla il Responsabile è un atto propedeutico all’iscrizione in bilancio (non successivo), delle somme derivanti dall’alienazione di beni immobili. Dunque, al momento, riteniamo questa posta di entrata sia completamente infondata e, nel caso non venisse esibita idonea documentazione a sostegno, si agirà presso la Procura della Corte dei Conti.

Ci si chiede, quindi, quale azione Amministrativa abbia fatto lievitare la posta in bilancio di circa euro 200.000, portandola ad euro 701.900 sull’entrata da alienazione di beni per l’anno 2025? E su quali basi voi della Maggioranza avallate quello che è palesemente un’entrata irrealizzabile???

Per tutto quanto su enunciato ed esposto il Gruppo di Opposizione “Bellona in Movimento” esprime voto contrario al DUP e al Preventivo di Bilancio, indicati al punto 3 e 4 dell’o.d.g. di Consiglio Comunale del 07 Aprile 2025.

Maria Celeste Cafaro; Emma Aurilio; Dario Aurilio; Andrea Di Dario