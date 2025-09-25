Duplice omicidio. Suocero uccide il genero e la nuora: confermata la condanna all’ergastolo

L’omicidio l’8 giugno del 2023

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANT’ANTIMO – La terza Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha confermato la condanna all’ergastolo per Raffaele Caiazzo, di Caserta, imputato per il duplice omicidio del genero Luigi Cammisa, 29 anni, e della nuora Maria Brigida Pisacane, 24 anni, avvenuto l’8 giugno 2023 a Sant’Antimo. Le vittime, marito e moglie dei figli dell’imputato, furono uccise a colpi di pistola.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Caiazzo avrebbe esploso i colpi con un’arma detenuta illegalmente, mosso dal sospetto – mai confermato – che tra i due giovani ci fosse una relazione extraconiugale.

Tra le parti civili si è costituita anche la Fondazione Polis,