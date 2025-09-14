Durante la messa picchia agente della polizia municipale: 27ENNE ARRESTATO

FRIGNANO – I Carabinieri della stazione di Frignano hanno arrestato un 27enne del posto, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto ieri, 13 settembre, durante la celebrazione della Santa Messa in piazza Mazzini.

L’uomo, per motivi legati alla viabilità, avrebbe aggredito un assistente capo della Polizia Municipale, procurandogli lesioni guaribili in 25 giorni. Dopo l’aggressione, il 27enne si è allontanato a bordo della propria autovettura.

I militari dell’Arma si sono immediatamente messi sulle sue tracce. Sentendosi braccato, il giovane ha scelto di presentarsi spontaneamente in caserma, dove è stato arrestato.