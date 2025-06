È l’ex candidato sindaco Enzo Natale l’uomo che si è buttato dal cavalcavia

Corse per la carica di primo cittadino del Comune di Frignano alle elezioni comunali del 2021

FRIGNANO – È Enzo Natale, ex candidato sindaco di Frignano alle elezioni comunali del 2021, l’uomo precipitato dal cavalcavia della statale Nola-Villa Literno, all’altezza della cosiddetta rotatoria di Casignano, oggi pomeriggio intorno alle 16. Purtroppo ha perso la vita sul colpo. A rinvenirne il corpo sono stati alcuni automobilisti che transitavano nella zona industriale tra Gricignano di Aversa e Carinaro. Aveva 57 anni e lavorava come commercialista, con studio in Corso Vittorio Emanuele a Frignano.

Tutto porta a pensare che si sia trattato di un gesto volontario.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri e vigili urbani.