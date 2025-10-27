Eccellenza. Al “Prassino” finisce 0-0 tra Sessana ed Ercolanese: equilibrio e occasioni, ma il gol non arriva

La squadra di mister Ardone costruisce tanto nel primo tempo con Ndiaye e Saccoccio, ma spreca le occasioni migliori; nel finale serve un super Pizzella per salvare lo 0-0

SESSA AURUNCA / ERCOLANO (Piero De Biasio) – Pareggio a reti bianche ma dal sapore intenso quello tra Sessana ed Ercolanese. Al “Prassino” di Sessa Aurunca va in scena una gara equilibrata e combattuta, dove la formazione di casa di mister Marco Ardone recrimina per le occasioni mancate, mentre i granata guidati da Luigi Sanchez escono con un punto prezioso dopo aver sfiorato il colpaccio nel finale.

La Sessana, orfana dello squalificato Salvatore Moccia, si schiera con Ibrahima Faye accanto a Giacomo Fantauzzi e parte con buon piglio. La prima emozione del match è di marca granata, angolo dalla destra di Marzano che trova lo stacco poderoso del centrale difensivo De Giorgi che scivola di poco fuori. Le prime occasioni gialloblù sono con l’ex Mbaba Ndiaye protagonista in due circostanze: al 18’ la sua conclusione ravvicinata trova l’attenta risposta di Russo. Al 26’ altra palla gol, con Mattia Saccoccio murato a pochi passi dalla linea.

L’Ercolanese, costretta presto al cambio di Malafronte per infortunio (dentro Caso Naturale), si fa vedere nel finale di tempo con una punizione di Simonetti che sfiora la traversa. La ripresa si accende nel finale: al 77’ l’Ercolanese costruisce una tripla occasione clamorosa, con Antonio Pizzella monumentale su Marzano e poi sulla ribattuta, prima che la traversa salvi i gialloblù.

L’urlo della tribuna “Orabona” accompagna l’ultimo brivido, quando Vladyslav Tanchyn sgasa sulla sinistra e mette un pallone velenoso in area, respinto in extremis da Amelio.Dopo sette minuti di recupero il triplice fischio congela lo 0-0. Sessana compatta ma sprecona, Ercolanese solida e pericolosa: un punto per parte che rispecchia l’equilibrio di una sfida intensa fino all’ultimo respiro.