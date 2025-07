Eccellenza Campania, ecco i gironi 2025/2026: dentro quattro ripescate

Due raggruppamenti da 18 squadre: ammessi Real Grazzanise, Sant’Antonio Abate, Sanseverinese e Puglianello. Conferme e volti nuovi per una stagione da vivere tutta d’un fiato

CASERTA (Pietro De Biasio) – Con il Comunicato Ufficiale pubblicato ieri, martedì 29 luglio, il Comitato Regionale Campania della LND ha reso nota la composizione definitiva del campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2025/2026. Saranno due i gironi da 18 squadre, per un totale di 36 formazioni ai nastri di partenza. La grande assente è l’U.S. Agropoli, esclusa per il mancato completamento dell’iscrizione. A rimpiazzarla, il Consiglio Direttivo del 29 luglio ha deliberato l’inserimento di quattro nuove società tra quelle che avevano presentato domanda di ripescaggio: Polisportiva Sant’Antonio Abate 1971, Polisportiva Puglianello, Real Grazzanise e Sanseverinese. Di seguito, la composizione ufficiale dei due gironi:

GIRONE A

Albanova Calcio Castel Volturno Calcio 22 Gladiator 1924 SSD ARL Real Grazzanise Sessana Boys Caivanese Calcio Pomigliano Football club Ercolanese Monte Calcio Club 2023 Nola 1925 S.S.D. A.R.L. Pol. Sant’Antonio Abate 1971 Portici 1906 Next Generation Quarto Afrograd Real Bacoli Sibilla Real Forio 2014 Santa Maria La Carità Stasia Calcio 1945 Virtus Junior Stabia FR

GIRONE B