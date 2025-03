Eccellenza Molise. Boys Vairano caduta amara: CNC Sporting vince 1-0

Condizioni del campo disastrose e tensione nel finale: la squadra di Scalera cede solo al 75’ con il gol di Mateescu.

VAIRANO PATENORA / CAMPOMARINO (Pietro De Biasio) – Uno di quei match che difficilmente resteranno nella memoria, se non per le condizioni del campo e il clima tutt’altro che sereno. Il C.N.C. Sporting guidato da mister Vincenzo Traviglini supera di misura il Boys Vairano con un gol a quindici minuti dalla fine, griffato da Sabin Mateescu, e porta a casa tre punti pesanti in un match avaro di emozioni.

La partita si sviluppa su ritmi lenti, complice un terreno di gioco in condizioni precarie che penalizza entrambe le squadre. Poche trame offensive, tanti errori tecnici e il classico copione di una sfida bloccata, dove il pareggio sembrava l’epilogo più logico. Quando tutto lasciava presagire un inevitabile 0-0, ecco l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un’azione confusa, Mateescu si avventa sul pallone e con un destro secco trafigge il portiere avversario.

Un gol che spezza l’equilibrio e condanna la squadra guidata da mister Andrea Scalera una sconfitta amara. A rendere ancora più amaro il pomeriggio, il comportamento di una frangia del pubblico locale, che ha reso complicato il rientro negli spogliatoi per la squadra ospite. Attimi di tensione all’uscita dal campo, con alcuni tifosi che hanno provato ad avvicinarsi in modo minaccioso ai calciatori della Boys diretti verso il pullman. Un episodio spiacevole che nulla ha a che fare con il calcio e che macchia una giornata già non esaltante dal punto di vista sportivo.