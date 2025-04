Eccellenza Molise. Boys Vairano, la speranza svanisce: 1-0 contro il Vastogirardi.

Un arbitraggio discutibile e un gol nel finale condannano i ragazzi di mister Scalera. Con un punto sarebbe rimasta una speranza, ma la retrocessione è ormai a un passo.

VAIRANO PATENORA / VENAFRO (Pietro De Biasio) – Prova di carattere dei ragazzi di mister Andrea Scalera, che al «Marchese Del Prete» di Venafro, cadono di misura ma non senza lasciare il segno. Finisce 1-0 contro la capolista Vastogirardi, ma il risultato è pesante soprattutto per come è maturato: due rigori netti negati alla Boys e un gol subito nel finale su un’azione viziata da un evidente fallo sul portiere.

Per la dirigenza rossoblù arbitraggio ancora una volta discutibile, che alimenta frustrazione e rammarico in una squadra che, nonostante la precaria posizione in classifica, continua a lottare con dignità e cuore. Con un punto, oggi, ci sarebbe stata ancora una piccola speranza da giocarsi nelle ultime due giornate.

Ma così diventa tutto maledettamente più complicato: la matematica non condanna ancora, ma il destino sì. Basteranno due punti al Sesto Campano, o una vittoria già domenica prossima, per decretare la retrocessione definitiva della Boys Vairano.