Eccellenza Molise. Boys Vairano travolta 4- 0 a Venafro, ora la salvezza si complica.

Guidone, Martey, Lombardi e Fruscella affondano la Boys Vairano: per la squadra di mister Scalera la salvezza sempre più a rischio.

VAIRANO PATENORA / VENAFRO (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano di Andrea Scalera incappa in una pesante sconfitta sul campo del Venafro guidato da mister Corrado Urbano, che si impone con un netto 4-0. Gara in salita fin dai primi minuti per la formazione rossoblù, che subisce il gol di Raffaele Guidone dopo appena otto minuti.

La squadra di Scalera fatica a reagire e nel finale di primo tempo incassa anche il raddoppio di Lord Joel Martey. Nella ripresa il copione non cambia: Simone Lombardi cala il tris al 47’, mentre nel recupero Davide Fruscella chiude definitivamente i conti.La Boys Vairano non è mai riuscita a rendersi pericolosa, terminando la gara senza tiri in porta e mostrando evidenti difficoltà sia nella costruzione del gioco che nella fase difensiva.

La situazione in classifica si complica: con due sfide proibitive all’orizzonte contro Vastogirardi e Matese, il rischio della retrocessione diretta diventa sempre più concreto. Servirà un’immediata reazione per tenere vive le speranze di salvezza.