Ecco come funziona la nuova truffa agli anziani. Il sindaco: “Attenzione ad una Panda blu”

VILLA DI BRIANO – “Gira per il paese un individuo in una Fiat Panda di colore blu, che tenta di raggirare i malcapitati di turno, con la scusa della vendita di biancheria. Ha già truffato alcune persone nella zona del rione Grifano, sottraendo loro dei soldi. State attenti e soprattutto allertate i vostri anziani, che sono spesso i soggetti preferiti da questi malfattori”. La segnalazione, comparsa su Facebook, è stata lanciata direttamente dal primo cittadino Luigi Della Corte.

Il truffatore, al momento, non è stato ancora rintracciato e non si hanno abbastanza elementi per confinare gli episodi di raggiro solo ed esclusivamente al comune di Villa di Briano, ma condividiamo in pieno le raccomandazioni del sindaco e invitiamo i nostri lettori ad avvertire i parenti più anziani ad essere più attenti a chi li avvicina.