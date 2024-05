Edificio confiscato in via Regalone diventa del Comune: tra le ipotesi anche un complesso residenziale in social housing 19 Maggio 2024 - 10:12

La struttura ha un valore commerciale di circa ottocentomila euro CASAGIOVE (Debora Carrano) – L’acquisizione del bene confiscato alla criminalità organizzata, in via Regalone è stata approvata all’unanimità dai consiglieri comunali che erano presenti ultima assise convocata dal presidente Michela Perrotta. È stato il sindaco, Peppe Vozza, ad illustrare il punto, spiegando che si tratta di un imponente edificio di tre piani presuntivamente del valore di almeno 800mila euro. Ha continuato sottolineando l’intenzione di destinare la struttura al sociale. Poi ha detto: “Ho sentito un po’ di tutto, ma vi dico cosa penso: dobbiamo decidere insieme, con una riflessione che tenga conto di tanti elementi”. Immediatamente la proposta di Cristian Gallo, di Casagiove Libera che ha colto l’apertura e ha proposto di “valutare progetti di social housing, ad esempio edilizia universitaria o appartenenti per le giovani coppie”. “Una proposta che, – ha risposto il sindaco, – è coerente con la posizione”. Via regalone, in effetti, è quella che arriva fino a via Vivaldi, dove insiste l’università. Si è comunque sottolineata la necessità di tener conto, nella scelta tra più alternative, delle potenzialità di ottenere rapidi finanziamenti.