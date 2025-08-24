Edificio pericolante, il Comune ordina lo sgombero
24 Agosto 2025 - 12:10
A causa di gravi rischi strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica
FRIGNANO – Il Comune di Frignano ha emesso oggi un’ordinanza sindacale di estrema urgenza per lo sgombero totale di un immobile situato in via Filippo Turati n. 34, a causa di gravi rischi strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica.
Il provvedimento, firmato dal sindaco facente funzioni Giuseppe Seguino al posto di Lucio Santarpia arriva dopo una serie di sopralluoghi tecnici e segnalazioni effettuate nei giorni scorsi dall’Ufficio Tecnico comunale, dal Comando di Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco di Aversa.