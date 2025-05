LIVE. ELEZIONI A LUSCIANO. Valentino allunga su Brunitto e Mariniello, ma non sfonda il 50%. Testa a testa su chi lo sfiderà al ballottaggio. I NUMERI DEI CANDIDATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

agg 16.42 – Superate le ore 1800 schedi, arrivano dati ormai consolidati dalla consultazione elettorale a Lusciano. È Marco Valentino a guidare la competizione con 789 voti, pari al 44%, seguito da Rina Brunitto con 455 preferenze (25%). Terzo Giuseppe Mariniello, sindaco uscente, con 429 voti (24%), mentre Nicola Mottola si attesta al 7% con 127 voti. Resta a zero voti Antonio Vettone, tra i cinque candidati in corsa.

Marco Valentino, inizialmente in corsa per una possibile elezione al primo turno, non ha raggiunto ancora la soglia del 50% più uno dei voti necessaria per evitare il secondo turno.

E’ sfida voto per voto per il posto al ballottaggio tra Mariniello e Brunitto

per affrontare Valentino nell’uno-contro-uno, previsto tra due settimane, come stabilito per i comuni con più di 15mila abitanti.

agg. 16.10 – Superate le ore 16, vediamo che è Marco Valentino a guidare la competizione con 282 voti, ovvero il 41,4%, seguito da Rina Brunitto con 189 preferenze (28,6%). Terzo Giuseppe Mariniello, sindaco uscente, con 176 voti (26,9%), mentre Nicola Mottola si ferma a 22 (3,1%). Uno zero dai dati ufficiali per Antonio Vettone, tra i cinque candidati in corsa.

Marco Valentino è in vantaggio e l’idea è che potesse superare il 50% al primo turno. Con questi dati, seppur embrionali, pare meno probabile per il candidato sindaco superare la maggioranza assoluta.

LUSCIANO – Chiusa la consultazione elettorale a Lusciano. Sono cinque i candidati in corsa: Giuseppe Mariniello, sindaco dimissionario uscente, Marco Valentino, Rina Brunitto, Nicola Mottola, Antonio Vettone.

Qualora nessuno di loro dovesse raggiungere la maggioranza assoluta al primo turno, si procederà con il ballottaggio tra i due più votati, in programma tra due settimane, essendo un comune che supera quota 15 mila residenti.

Chiaramente, invece, sarà già chiara la composizione del consiglio comunale, legato ai voti di lista e dei candidati all’assemblea cittadina.