Elezioni comunali di CASERTA. Indagati Luigi Bosco, Mimmo Carrillo, il maddalonese Raffaele Cioffi e…

L’indagine è stata chiusa in questi giorni dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere riguarda presunte firme false sotto ai moduli dei candidati della lista Noi Campani

CASERTA – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha indagato l’ex consigliere regionale Luigl Bosco, l’ex consigliere provinciale Domenico Carrillo, Raffaele Cioffi di Maddaloni, uomo di fiducia di Bosco e Antonio Parolise, candidato nella lista di Noi Campani alle ultime elezioni comunali di Caserta. E sono proprio le modalità procedurali di presentazione della lista ad essere finite sotto la lente di ingrandimento della Procura, che proprio in questi giorni ha chiuso le indagini, con la conseguente notifica del provvedimento ai quattro. Carrillo avrebbe attestato falsamente che la firma in calce al modulo sarebbe stata apposta in sua presenza, circostanza rivelatasi non vera. Tra le candidature presentate con la falsa attestazione c’è anche quella di Nicola Gentile poi entrato in consiglio comunale. Nel corso dell’indagine la Procura ha ascoltato due candidati a zero voti della lista Noi Campani avrebbero disconosciuto, considerandola conseguentemente falsa. la loro firma sotto al modulo.fi presentazione. Come abbiamo scritto centinaia di volte, dal giorno della notifica, ne decorrono altri venti, tutti a disposizione degli indagati per chiedere di essere ascoltati o per presentare elementi utili per dimostrare la loro non colpevolezza.