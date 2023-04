ELEZIONI MADDALONI. De Filippo, Magliocca, Ferraro e Crimaldi: 4 candidati a sindaco. TUTTI I NOMI dei 360 aspiranti consiglieri comunali

Un totale di quindici liste in campo: 9 elenchi per il solo primo cittadino De Filippo.

MADDALONI Quattro i candidati a sindaco nella città di Maddaloni con l’uscente Andrea De Filippo che ha presentato ben 9 liste per la sua maxi coalizione civica. I suoi competitor saranno Giuseppe Magliocca in campo con 4 liste. Il Movimento 5 Stelle sosterrà l’avvocato Michele Ferraro e Fratelli d’Italia appoggerà il generale della guardia di finanza Antonio Crimaldi, per un totale complessivo di 360 aspiranti consiglieri.

ANDREA DE FILIPPO candidato sindaco

Maddaloni Viva – Democratici per Maddaloni: Angelo Campolattano, Elena Amoroso, Michele Bencivenga, Giuseppe Carfora, Vincenzo Cioffi, Simona D’Aiello, Ilaria D’Alessandro, Francesco D’Angelo, Anna Delle Cave, Dario Di Rosa, Francesco Feola, Maria Teresa Ferraro, Filippo Iacobelli, Giuseppe Lutri, Giuseppe Macaluso, Maria Michele Merola, Grazia Natale, Serena Pascarella, Simone Picillo, Rosa Rivetti, Annariata Santangelo, Erika Sardelletto, Beatrice Sergio, Alessandro Sforza.

Forza Azzurri: Alessandra Amato, Aniello Bencivenga, Michele Carfora, Gennaro Cioffi, Domenico D’Aiello, Michela D’Aiello, Gennaro Danese, Anna Di Crescenzo, Christian Di Nuzzo, Francesco Pio Fagiano, Pasquale Falco, Marianna Ferraro, Rita Lerro, Marika Loffredo, Adele Lombardi, Giuseppe Mastroianni, Franca Merola, Ada Pascarella, Elena Sposito De Lucia, Antonio Tedesco, Francesco Torrese, Giuseppe Ventrone, Cipriano Verdicchio, Mirko Vigliotta.

Cambiamo insieme: Luigi Bove, Salvatore De Rosa, Bruno Masella, Angelo Procino, Vincenzo Tramontano, Ilenia Maccarone, Sara Sasso, Anna Teresa Schioppa, Lorenzo Carangelo, Michele Letizia, Boutros Naaman, Anna Mavino, Mariella Santonastaso, Patrizia Russo, Maria Grazia Garofalo, Maria Vittoria Lerro, Giuseppe Morgillo, Antonio Meluso, Michele Renga, Valeria Testa, Alessandro Panno, Donatella Di Vico, Aniello Razzano, Vincenza Santacroce.

Maddaloni nel cuore: Francesco Capuozzo, Domenico Campolattano, Domenico Correra, Andrea Cusano, Francesca D’Angelo, Claudia De Capua, Giulio Farina, Antonio Ferraro, Angela Gnarra, Stefano Iorio, Salvatore Liccardo, Michele Lombardi, Giuseppe Magliocca, Salvatore Mataluna, Alessandra Pietropaolo, Sinesio Sardelletto, Virgilio Satriano, Antonia Sergio, Domenico Siviero, Andrea Struffolino, Raffaella Varone, Caterina Ventrone, Rosa Vinciguerra, Domenico Zappariello.

Maddaloni Futura: Valentina Ardimento, Dalila Bove, Rossella Calligari, Michele Cerreto, Rosina De Rosa detta Rossella, Antonio Del Monaco, Concetta Di Lillo, Nicola Di Nicola, Cira Fedele, Ida Ferraro, Pierluigi Francischetti, Luigia Grimaldi, Antonio Iaia, Gianluca Izzo, Giuseppina Izzo detta Giusy, Vincenzo Lerro, Michele Massaro, Fabiana Navarro, Gaetano Raucci, Clemente Russo, Giuseppina Santonastaso, Maria Tagliafierro, Michele Tenneriello, Antonio Timorati.

Movimento Popolare per Maddaloni: Francesco Merola, Sara Albigese, Angelo Amato, Aniello Amoroso, Daniela Capalbo, Vincenzo Ciarla, Carlo Francesco Cifelli, Gaetana Crisci, Salvatore Di Iulio, Davide Di Vico, Arcangelo Di Vico, Francesca Feola, Sonia Lettieri, Vincenzo Miccolo, Gaetano Miretti, Francesco Moretta, Giuseppe Panipucci, Vincenza Pellegrino, Pasquale Piscitelli, Ilaria Pollastro, Antonio Rossi, Antonio Struffolino, Angelina Vinciguerra, Michele Pio Vinciguerra.

Riscossa Maddaloni: Giuseppe Vigliotta, Giovanni Bocciero, Raffaela Cicala, Martina Cicchelli, Michela Cioffi, Nicolina Corbo, Belvito D’Angelo, Felice Del Monaco, Rosa De Rosa, Giovanni Di Siena, Marianna Farina, Immacolata Grossi, Iola Guarino, Filomena Lamanna, Gaetano Nuzzo, Francesco Olivieri, Giovanbattista Policastro, Modestino Razzano, Franco Roberti, Enzo Ruggiero, Alessia Russo, Maria Schiavo, Michela Tedesco, Felicita Tenneriello.

Insieme per Maddaloni: Giovanna Antonucci, Teresa Borino, Asia Carri, Salvatore Castagna, Anna D’Angelo, Antonietta De Angelis, Cecilia Di Cicco, Pasquale Gazzillo, Fabio Iorio, Angelo Merola, Antonio Micco, Maddalena Parato, Michele Pascarella, Crescenzo Picozzi, Francesco Mariano Piscitelli, Angela Piscitelli, Luigi Santonastaso, Angela Sferragatta, Vincenzo Sivo, Giovanni Timorati, Salvatore Tramontano, Maria Elena Trovato, Giovanni Ventrone, Giancarlo Vigliotta.

Con De Filippo Sindaco: Michele Affinito, Domenico Berticci, Mariagrazia Bove, Giuseppa Bruno, Immacolata Calabrò, Giovanni Carangelo, Italo Cimmino, Daniele D’Angelo, Marianna D’Angelo, Rosa Desiato, Grazia Di Lucia, Michele Nuzzo, Caterina Ferraro, Raffaella Guarniero, Antonio Iaculo, Fabio Materazzo, Massimo Monda, Domenico Russo, Paolo Schiavone, Nunzio Sferragatta, Valerio Alfonso Stravino, Aniello Ventrone, Michele Ventrone, Andrea Zampella.

ANTONIO CRIMALDI – Candidato sindaco

Fratelli d’Italia: Gioacchino Di Lillo detto Nino, Valentina Di Rocco, Ippolita Nuzzo, Michele Stringibile, Antonia Di Cicco, Antonio Adinolfi, Gioconda Albenzio, Maria Grazia Bacolino, Giuseppe Caccavale, Teresa Curcio, Severina D’Albenzio, Lucia De Lucia, Rosanna De Rosa, Ciro Di Costanzo, Adolfo Diglio, Anna Falco, Andrea Faticoso, Vincenzo Migliore, Ernesto Pellegrini, Maria Pisanti, Cristian Sgambato, Domenico Vigliotti, Salvatore Verdicchio, Pasquale D’Orologio.

GIUSEPPE MAGLIOCCA – Candidato sindaco

Maddaloni Positiva: Pasquale Basilicata, Nicole Cioffi, Gianluca Conte, Francesco Del Bene, Francesco Di Fuccia, Gaetano Di Nuzzo, Ilenya Farina, Alfonso Formato, Aniello Garofalo (detto Nino), Filomena Grauso, Michele Maccarone, Davide Mastropietro, Antonio Murante, Giovanni Rosario Nuzzo, Maria Pascarella, Francesco Pascariello, Antonio Pesce, Immacolata Raimo, Angelina Ricupito, Domenico Rienzo, Ester Elenia Rivetti, Filomena Roberti (detta Milena), Fiorenzo Savastano, Carmela Tagliafierro.

Città di idee: Filomena Rosaria Balletta, Pasquale Bizzarro, Giuseppina Brida, Angelo Caici, Giovanni Coppola, Francesco Del Monaco, Umberto Della Valle, Chiara Di Caprio, Silvia Gravina, Libera Guida, Giuseppe Improta, Giacomo Lombardi, Asia Pia Miniero, Monica Pascarella, Michele Pesce, Giovanni Pisani, Enzo Quintavalle, Raffaele Russo, Italia Tagliafierro, Angelo Tenneriello, Edoardo Tontoli, Carla Chiara Ventrone, Donato Zitiello, Mario Tommasino.

Alleanza Maddalonese: Maurizio Verdicchio, Francesca Benenati, Domenico Borino, Marco Luigi Cefarelli, Michele Campolattano, Tiziana Capalbo, Michele Cerreto, Maria Rosaria Coppola, Gennaro Cuomo, Antonio Desiato, Giuseppina Di Chiara, Francesco Errico, Patrizia Pia Fedele, Michele Fisio, Domenico Fusco, Michela Gazzillo, Giuseppina Grauso, Elena Gravante, Margheriata Ianniello, Margherita Lo Presti, Raffaele Mandato, Vincenza Pascarella, Nausica Pinto, Biagio Santangelo.

Maddaloni Libera: Marianna Boccardi, Clemente Borino, Antonietta Bove, Barbara Bove, Anna Cafaro, Salvatore Campolattano, Luca Cassetta, Pasquale Chiariello, Massimiliano D’Ambrosio, Massimo De Luca, Giovanni De Rosa, Gaetano De Siato, Tommaso De Siena, Domenico Diezzo, Antonio Gigante, Angelo Lametta, Vincenzo Gatora, Laura Conte, Alberto Malatesta, Davide Natale, Chiara Pascarella, Iolanda Pascarella, Felice Pratillo, Clelia Schiavone.

MICHELE FERRARO – Candidato sindaco

Movimento 5 Stelle: Agnese Di Caprio, Agostino Di Silvestro, Andrea Santangelo, Angelo Aiello, Angelo De Rosa, Concetta Santo, Daniela Vinciguerra, Emma Santonastaso, Enza Feola, Fausta Della Ventura, Fabio Ricciardi, Filomena Verrone, Franco Perretta, Gerardo Guerrino, Luigi Franceschetti, Maria Bucciero, Margherita Merola, Michele Masella, Michele Corbo, Michele Vigliotta, Nunzio Mastroianni, Rosa Anna Tedesco, Raffaele De Rosa, Vincenzo Ruotolo.