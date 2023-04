ELEZIONI MARCIANISE. La scandalosa candidatura di Laura Leoncini finisce in Parlamento. Interrogazione di Zinzi: il governatore De Luca…

L’iniziativa del parlamentare della Lega.

MARCIANISE. “In Campania, dove l’organizzazione della sanità è al collasso tra carenza di servizi adeguati e cattiva gestione, De Luca candida al consiglio comunale di Marcianise la direttrice del presidio ospedaliero della città, Laura Leoncini. Una scelta eticamente imbarazzante che fotografa una regione in cui non si chiede al direttore di un ospedale di alzare i livelli dell’assistenza sanitaria, ma ‘solo’ di portare voti alla causa del Pd per restare al suo posto”. Lo afferma il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, presentando in una interrogazione presentata al Ministro della Salute Schillaci.