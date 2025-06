ELEZIONI PROVINCIALI. Colombiano vince largo. Ecco fascia per fascia i voti assoluti e le percentuali, candidato per candidato

Nei comuni dell’agro aversano “stretto”, ossia Casal di Principe, San Cipriano, Lusciano, San Marcellino ecc. Colombiano al 60%

CASERTA – Siamo in grado di darvi, oltre ai voti ottenuti dai tre candidati, anche le percentuali registratesi in ognuna delle fasce comprendenti i 104 comuni della provincia di Caserta.

Ripetiamo: la Fascia A che comprende i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, la Fascia B comprende i comuni con popolazione dai 3001 a 5mila abitanti, la Fascia C comprende i comuni con popolazione dai 5001 a 10mila abitanti, la Fascia D contiene i comuni con popolazione dai 10001 ai 30mila abitanti e la Fascia E i comuni con popolazione dai 30mila abitanti in poi.

Stavolta 4 (Aversa, Marcianise, Maddaloni e Smcv) e non 5, in quanto il Comune capoluogo di Caserta non è andato al voto poiché sciolto per infiltrazione camorristica

Attenzione: non aggregate le percentuali, in quanto costituirebbe un errore. Ogni fascia ha un moltiplicatore diverso dei voti proprio in base al peso demografico. Ad esempio, un voto della Fascia A, cioè la più piccola, vale 21 voti ponderati. Mentre uno della Fascia E, ossia la più grande, vale 241 voti ponderati.

Fascia A (ab. <3000)

voto ponderato 21

Elettori 435

Votanti 359

Risultati definitivi.

Colombiano 184: 52,27%

Di Costanzo 60: 17,04%

Mirra 108: 30,68%

Bianche 2

Nulle 5

Fascia B (ab. 3001/5000)

voto ponderato 47

Elettori 115

Votanti 110

Risultati definitivi.

Colombiano 56: 54,36%

Di Costanzo 21: 25,42%

Mirra 26: 20,38%

Bianche 0

Nulle 0

Esclusiva non si trovano 7 schede

Fascia C (ab. 5001/10.000)

voto ponderato 84

Elettori 313

Votanti 298

Risultati definitivi.

Colombiano 157: 53,95%

Di Costanzo 32: 10,99%

Mirra 102: 35,05%

Bianche 0

Nulle 0

Esclusiva non si trovano 7 schede

Fascia D (10.001/30.000)

voto ponderato 90

Elettori 387

Votanti 362

A sezione scrutinata

Colombiano 21: 60, 78%

Di Costanzo 39: 10,92%

Mirra 101: 28,29%

Bianche 2

Nulle 3

Fascia E ab. (30000/100.000)

voto ponderato 241

Elettori 100

Votanti 99

Risultato definitivo

Colombiano 47 46,06%

Di Costanzo 13 12,74%

Mirra 38 37,24%

Bianche 0

Nulle 1